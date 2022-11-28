Внесены изменения в состав коллегии Государственного таможенного комитета Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 1 мая 1995 года №170 "Об утверждении состава коллегии Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики".

Как сообщает в понедельник Trend, согласно распоряжению, в распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 1 мая 1995 года №170 "Об утверждении состава коллегии Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики" вносятся следующие изменения:

- Слова "председатель Государственного таможенного комитета Нахчыванской Автономной Республики" исключаются;

- После слов "начальник управления правового обеспечения Аппарата Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики;" добавляются слова "начальник Нахчыванского Главного таможенного управления;".