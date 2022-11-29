Азербайджанские исследователи из Ирана, ныне проживающие во Франции, стали свидетелями последствий вандализма армян в Физули

ФИЗУЛИ /Trend/ - Ныне проживающие во Франции уроженцы Тебриза, азербайджанские исследователи в сфере защиты прав иранских азербайджанцев, после Агдама и города Шуша посетили город Физули.

Как сообщает во вторник Карабахское бюро Trend, председатель Комитета защиты прав человека Жаля Тебризли и правозащитник, писатель-исследователь Машалла Разми стали свидетелями последствий армянского вандализма также в городе Физули.

Сотрудник специального представительства Президента Азербайджана Араз Иманов проинформировал их о вандализме армян в период оккупации. Было отмечено, что город Физули и села района полностью разрушены, подверглись вандализму историко-культурные памятники.

Жаля Тебризли и Машалла Разми также побывали в Физулинском международном аэропорту. Они были проинформированы о том, что на землях, освобожденных от оккупации в результате 44-дневной войны, сейчас реализуются крупномасштабные проекты, ведутся строительно-восстановительные работы. Одними из проектов являются строительство Физулинского, Зангиланского и Лачинского аэропортов.

Они также были проинформированы о предстоящих работах по восстановлению города Физули.

Затем участники визита ознакомились с последствиями армянского вандализма в селе Мердинли. Было отмечено, что армянские вандалы разграбили и стерли с лица земли село Мердинли, как и другие оккупированные ими города и села. Разрушены все дома, социальные объекты, уничтожены хозяйства, мечеть в селе Мердинли использовалась в качестве хлева, разрушены надгробья на сельском кладбище.

Жаля Тебризли и Машалла Разми также были проинформированы о загрязнении Арменией минами территорий Азербайджана, а также о процессе разминирования.

(Перевод: Нубар Кулузаде)