Выделены средства на строительство автодорог в Джалилабадском районе - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильных дорог Абазаллы–Тякля–Шорбачи–Мядятли–Новрузаллы–Мамедрзалы–Мяшядиляр–Досталлы–Шётюклю–Бойханлы–Мяликгасымлы и Шилявянгя–Адналы–Бядирли Джалилабадского района.

Согласно распоряжению, в целях строительства автомобильных дорог Абазаллы–Тякля–Шорбачи–Мядятли–Новрузаллы–Мамедрзалы–Мяшядиляр–Досталлы–Шётюклю–Бойханлы–Мяликгасымлы и Шилявянгя–Адналы–Бядирли, соединяющих 14 населенных пунктов с населением 14 тысяч человек, из суммы, указанной в подпункте 1.26.18 "Распределения средств, предусмотренных для государственных капитальных вложений (инвестиционных расходов) в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяются 17,2 миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в размере, указанном в части 1 настоящего распоряжения.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.