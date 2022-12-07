В Москве состоялась встреча вице-премьеров Азербайджана, России и Армении

БАКУ /Trend/ - 6 декабря в Москве состоялось 11-е заседание трёхсторонней Рабочей группы под совместным председательством заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева, вице-премьер-министра Армении Мгера Григоряна и заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука, передает Trend со ссылкой на сайт правительства РФ.

Согласно информации, стороны отметили позитивную роль России в усилиях по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также по разблокированию экономических и транспортных связей между ними.

В ходе заседания обсуждались вопросы строительства железной дороги, развития железнодорожного сообщения и организации перевозок между Азербайджаном, Арменией, Россией и в регионе.

Отмечается, что стороны продолжат работу по реализации трехсторонних заявлений лидеров Азербайджана, Армении и России относительно разблокирования транспортных и экономических связей в регионе.

Азербайджанская и армянская стороны выразили российской стороне благодарность за высокий уровень организации встречи и гостеприимство.