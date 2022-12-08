Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Интервью France 24 с т.н. представителем незаконного образования – пропаганда сепаратизма - Лейла Абдуллаева

Политика Материалы 8 декабря 2022 12:13 (UTC +04:00)
Интервью France 24 с т.н. представителем незаконного образования – пропаганда сепаратизма - Лейла Абдуллаева

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Трансляция France 24 интервью так называемого представителя незаконного образования, не признанного мировым сообществом, поощряет пропаганду сепаратизма.

Как сообщает Trend, об этом на своей странице в Twitter написала в четверг посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, комментируя трансляцию интервью Араика Арутюняна, представляющегося "главой" так называемого "Нагорного Карабаха".

«Это нацелено на подрыв суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и наносит ущерб мирным усилиям, обостряя напряженную ситуацию», - написала она.

Лента

Лента новостей

Читать все новости