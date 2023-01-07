Председатель парламента Азербайджана посетит Турцию

БАКУ /Trend/ - Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой 8 января посетит турецкий город Анталия для участия в 13-й пленарной сессии Парламентской ассамблеи Азии.

Об этом Trend в субботу сообщили в отделе Милли Меджлиса по связям с прессой и общественностью.

Было отмечено, что в состав делегации вошли председатель парламентского Комитета по культуре Ганира Пашаева, депутаты Ильхам Мамедов, Анар Мамедов, Айдын Гусейнов, руководитель Аппарата Милли Меджлиса Фарид Гаджиев и другие официальные лица.

"Делегация озвучит позицию азербайджанской стороны в рамках обсуждений вопросов, включенных в повестку дня 13-й пленарной сессии Парламентской ассамблеи Азии.

В рамках визита запланирован ряд встреч председателя Милли Меджлиса с главами делегаций-участников мероприятия.

(Перевод: Нубар Кулузаде)