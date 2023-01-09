Активисты диаспоры протестуют против армянского экотерроризма перед офисом ООН в Вене (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Перед представительством ООН в Вене прошла мирная акция в знак протеста против армянского экологического террора на территории Азербайджана.

Об этом сообщили в понедельник Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Согласно информации, в ходе акции, организованной совместно академическим сообществом Азербайджана и австро-азербайджанской ассоциацией бизнесменов и культуры (AZER-DER), активисты диаспоры выразили протест против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.

Во время акции были продемонстрированы плакаты с требованиями "Мы протестуем против разграбления природных ресурсов Азербайджана!", "Конец армянскому экоциду!", "Остановите экологический террор на территории Азербайджана!". Этим шагом активисты диаспоры выразили солидарность с требованиями азербайджанских экоактивистов, представителей гражданского общества и волонтеров, проводящих акцию на Лачинской дороге.

Участники акции также обратили внимание на то, что наши соотечественники, проживающие за рубежом, не будут закрывать глаза на разграбление Арменией и армянскими сепаратистами природных ресурсов на территории Азербайджана, а экологический террор, совершаемый в Карабахском экономическом районе, уже стал общечеловеческой проблемой.

Активисты рассказали интересующимся местным жителям о периоде оккупации, длившейся почти 30 лет, о разграблении природных ресурсов на территории Азербайджана, о загрязнении водных бассейнов рек и озер, об уничтожении около 60 тысяч гектаров лесных угодий. Мировое сообщество должно поддержать суверенное право Азербайджана защищать свои природные ресурсы и усилия страны в сфере ликвидации последствий войны в Карабахе и широкомасштабные строительные работы. Участники акции призвали международное сообщество к практическим шагам с целью положить конец экологическому террору армян на Азербайджанских территориях.

Напомним, что акция протеста представителей неправительственных организаций (НПО) Азербайджана, проходящая в Карабахе в зоне временной дислокации российских миротворцев, продолжается уже двадцать девятый день.

Ранее армянские СМИ распространили ложные новости о том, что азербайджанцы якобы "перекрыли Лачинскую дорогу" и "не пропускают автомобили".

Отметим, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО «AzerGold» 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях. Таким образом, намеченные первоначальный осмотр и мониторинг не состоялись из-за того, что российские миротворцы не только не создали необходимых для этого условий, но и участвовали в умышленном нарушении данного процесса.

(Перевод: Нубар Кулузаде)