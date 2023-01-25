Состоялся телефонный разговор между Джейхуном Байрамовым и генсеком ОИС

БАКУ /Trend/ - 25 января состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Брахимом Тахой.

Как сообщили в среду Trend в управлении пресс-службы МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора темой обсуждения стало текущее сотрудничество между Азербайджаном и ОИС, актуальные вопросы, стоящие в повестке дня организации, и планы на будущее.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что между Азербайджаном и ОИС существует полезное и плодотворное сотрудничество в различных сферах, включая политическую, экономическую, культурную, образовательную и другие. С удовлетворением были отмечены обсуждения, проведенные во время визита генсека в Азербайджан и на встречах, проведенных в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

Стороны, ссылаясь на успешную организацию совместных мероприятий, проведенных в течение прошлого года, обменялись мнениями о мероприятиях, запланированных на 2023 год, в том числе о подготовке к 49-му саммиту Совета министров иностранных дел ОИС, который состоится в Мавритании в марте текущего года.

Было подчеркнуто значение солидарности, а также совместных усилий государств-членов ОИС в борьбе с исламофобией и террористическими тенденциями, нищетой, угрожающими международному миру и безопасности, в том числе межкультурному, межрелигиозному диалогу.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по другим региональным вопросам.

(Перевод: Фидан Мустафаева)