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МИД Азербайджана распространил информацию о нападении на посольство в Тегеране

Политика Материалы 27 января 2023 10:41 (UTC +04:00)
МИД Азербайджана распространил информацию о нападении на посольство в Тегеране

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БАКУ /Trend/ - 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказали в МИД Азербайджана.

"Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности. Также ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование инцидента. Общественности будет предоставлена ​​дополнительная информация", - говорится в сообщении ведомства.

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