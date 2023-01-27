МИД Азербайджана распространил информацию о нападении на посольство в Тегеране

БАКУ /Trend/ - 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказали в МИД Азербайджана.

"Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности. Также ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование инцидента. Общественности будет предоставлена ​​дополнительная информация", - говорится в сообщении ведомства.