Швейцария выразила соболезнования в связи с терактом в посольстве Азербайджана в Иране

БАКУ /Trend/ - Посольство Швейцарии в Баку выразило соболезнования в связи с вооруженным нападением на посольство Азербайджана в Иране
Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в публикации на странице посольства Швейцарии в Facebook.
"В связи с гибелью одного сотрудника и ранением двоих в результате нападения на посольство Азербайджана в Тегеране посольство Швейцарии в Баку выражает глубокие соболезнования и желает скорейшего выздоровления раненым", - говорится в публикации.
Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.
Нападавший открыл огонь из автоматического оружия по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.
(Перевод: Фидан Мустафаева)