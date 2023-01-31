Азербайджано-венгерское сотрудничество принесет большие дивиденды - Сахиль Керимли

БАКУ /Trend/ - Визит Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой в Венгрию приведет к дальнейшему развитию отношений между нашими странами. После этого визита сотрудничество между Азербайджаном и Венгрией выйдет на качественно новый уровень.

Как сообщает Trend, об этом сказал в интервью АЗЕРТАДЖ заместитель генерального директора АМИ Trend, политический обозреватель Сахиль Керимли.

Напомнив, что и раньше наши связи с Венгрией были на высоком уровне, Керимли рассказал об интеграции Венгрии, в последние годы, в тюркский мир.

"Как известно, эта страна представлена в организации тюркских государств в качестве наблюдателя. Безусловно, этот фактор также открывает широкие перспективы для будущих отношений. Венгрия является одним из важных членов Европейского союза. В последние годы Азербайджан тесно сотрудничает с Европейским союзом, становится надежным партнером. Всесторонние отношения между Венгрией и Азербайджаном - как незаменимым поставщиком энергии в Европу, имеют большое будущее. Здесь, прежде всего, необходимо подчеркнуть наличие диалога на высшем уровне между странами", - сказал он.

Отметив, что наряду с политическими контактами, отношения в экономической сфере развиваются по восходящей линии, Керимли сказал, что и Венгрия, и Азербайджан имеют широкий экономический потенциал. Подписанная совместная декларация о стратегическом партнерстве и другие взаимные соглашения приведут к увеличению импортно-экспортных операций между Азербайджаном и Венгрией. Венгерские компании вложили большие средства в сельское хозяйство, транспорт и другие сферы нашей экономики. Азербайджанские компании также инвестировали в Венгрию.

"Можно с уверенностью сказать, что после этого визита компании, представляющие обе страны, еще больше увеличат свои взаимные инвестиции. Что касается энергетических проектов, то и в этой области есть серьезные продвижения. Венгрия придает большое значение и поддерживает проект "Южный газовый коридор". Особо следует выделить венгерско-азербайджанское сотрудничество в реализации проектов зеленой энергии. Азербайджан, являющийся сегодня лидером Южного Кавказа, своими ресурсами и огромными проектами быстро интегрируется в большой мир. Решительная и продуманная политика Президента Ильхама Алиева и азербайджано-венгерское сотрудничество в этом плане принесут большие дивиденды", - сказал Керимли.

(Перевод: Фидан Мустафаева)