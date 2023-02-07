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Азербайджанские спасатели ведут поисковые операции в зоне землетрясения (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 7 февраля 2023 11:51 (UTC +04:00)
Азербайджанские спасатели ведут поисковые операции в зоне землетрясения (ФОТО/ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - Вчера спасательные силы МЧС Азербайджана отправленные в Турцию начали поисковые операции.

Как сообщает во вторник Trend, азербайджанские спасатели извлекли из-под завалов тело одного человека.

Азербайджанские спасатели ведут поиски на территории Кахраманмарашского района Турции.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 3 381, раненых - 20 426 человек, разрушено 5 775 зданий.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Азербайджанские спасатели ведут поисковые операции в зоне землетрясения (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанские спасатели ведут поисковые операции в зоне землетрясения (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанские спасатели ведут поисковые операции в зоне землетрясения (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанские спасатели ведут поисковые операции в зоне землетрясения (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанские спасатели ведут поисковые операции в зоне землетрясения (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанские спасатели ведут поисковые операции в зоне землетрясения (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанские спасатели ведут поисковые операции в зоне землетрясения (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанские спасатели ведут поисковые операции в зоне землетрясения (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанские спасатели ведут поисковые операции в зоне землетрясения (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанские спасатели ведут поисковые операции в зоне землетрясения (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанские спасатели ведут поисковые операции в зоне землетрясения (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанские спасатели ведут поисковые операции в зоне землетрясения (ФОТО/ВИДЕО)
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