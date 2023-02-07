Мевлют Чавушоглу поблагодарил Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Как всегда, Азербайджан первым пришел на помощь Турции.

Как передает Trend, об этом заявил во вторник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"В первые часы землетрясения мне позвонил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Тогда команда спасателей уже готовилась к выезду. Мы выражаем благодарность каждому из них", - сказал Чавушоглу.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

По последним данным, в результате землетрясения погиб 5 544, пострадал 26 721 человек.