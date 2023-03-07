Президент Ильхам Алиев: Одна из главных тем сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией касается энергетической сферы

БАКУ /Trend/ - Одна из главных тем сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией касается энергетической сферы.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Болгарии в Азербайджане Руслана Стоянова.

Отметив, что одна из главных тем сотрудничества в настоящее время касается энергетической сферы, глава государства подчеркнул значение проекта «Южный газовый коридор». Он выразил надежду на то, что наши страны еще многие годы будут близкими партнерами в вопросе обеспечения энергетической безопасности. Президент Ильхам Алиев также подчеркнул, что реализация совместных проектов позволила Болгарии стать транзитной страной для азербайджанского газа.

Отметив, что, наряду с энергетической сферой, есть потенциал для развития сотрудничества и в других направлениях, Президент Азербайджана довел до внимания необходимость приложения усилий для роста товарооборота.

Подчеркнув, что политическое взаимодействие между нашими странами находится на хорошем уровне, глава государства отметил роль Болгарии в сотрудничестве между Азербайджаном и Европейским Союзом и между Азербайджаном и НАТО.