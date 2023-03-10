Азербайджан в центре внимания мирового сообщества - значение Глобального Бакинского форума

БАКУ /Trend/ - В эти дни Азербайджан принимает еще одно крупное международное мероприятие - 10-й Глобальный Бакинский форум. Под патронажем Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 9 марта стартовал форум "Мир сегодня: вызовы и надежды", на котором обсуждаются важные вызовы, стоящие перед миром. Форум уже получил высокие оценки со стороны международных структур и участников мероприятия и заслужила признание важной площадки для обсуждения и решения актуальных глобальных проблем.

В мероприятии принимают участие около 360 делегатов из 61 страны, в том числе 4 президента, 2 премьер-министра, 6 спикеров и министров, руководители 5 структур ООН, 25 экс-президентов, 21 экс-премьер-министров, заместители министров иностранных дел 23 стран.

В интервью Trend, депутат Милли Меджлиса Севиндж Гусейнова сказала, что Азербайджан, являющийся ведущим государством региона, находится в центре внимания международного сообщества.

"Этот фактор обусловил место проведения данного мероприятия. Проведение X Бакинского глобального форума еще раз привлекло внимание всего мира к нашей стране. На мероприятии, в котором принимают участие главы государств и правительств, влиятельные общественные и политические деятели мира, обсуждаются проблемы, существующие на международной арене, и вызовы, стоящие перед нами", - сказал депутат.

Она отметила, что посредством этих мероприятий Азербайджан также демонстрирует миру свое развитие, свои успехи.

"Результатом этого является то, что достижения нашей страны также ценятся отдельными государствами, международными организациями и рейтинговыми агентствами. В результате успешной политики, проводимой под руководством Президента Ильхама Алиева, Азербайджан зарекомендовал себя в мире как надежный партнер. Развитие Азербайджана в политическом, экономическом и культурном плане делает его не только региональным, но и глобальным центром. В первую очередь, достижения в политической сфере позволили лучше представить Азербайджан международной общественности, привлечь внимание всего мира к нашей республике. Наша страна, как независимый член международного сообщества, реализует свои интересы в рамках принципа взаимного уважения. Это не только обеспечивает независимое развитие Азербайджана, но и повышает его уверенность в своих силах, а также доверие к нашей стране", - сказала С.Гусейнова.

Депутат Милли Меджлиса Джавид Османов заявил Trend, что Азербайджан стал центром проведения различных международных мероприятий, организованных на самом высоком уровне.

"Глядя на политическую повестку последних лет, мы видим, что современные вызовы, возникающие в мире проблемы обсуждаются по инициативе и с участием Азербайджана, принимаются решения для их решения. Очень важное значение в этом плане имеет и X Глобальный Бакинский форум на тему" Мир сегодня: вызовы и надежды". Форум уже стал авторитетной платформой, которая исследует пути решения глобальных проблем и информирует об этом мировое сообщество", - сказал депутат.

Он отметил, что Азербайджан всегда был страной, заинтересованной в установлении мира и безопасности. "В настоящее время безопасность стала одним из ключевых вопросов международной повестки. Требуется проведение открытых дискуссий о текущей ситуации в мире, и в этом контексте Глобальный Бакинский форум выступает в качестве идеальной площадки. Авторитет и масштабы государств, представителей, участвующих в форуме, также дают основания говорить об этом.

Этот форум также является проявлением доверия к нашему государству как организатору. Принимая Глобальный Бакинский форум, Азербайджан еще раз подтверждает свою роль в мировой политике", - добавил депутат.

На форуме, который продлится до 11 марта, проводятся панельные дискуссии по актуальным проблемам, аспектам формирования нового мирового порядка, а также вопросам глобальной безопасности и предстоящих событий. Не случайно одной из платформ, где сосредоточены глобальные геополитические мозговые центры, является именно Баку. Высокий международный авторитет Президента Ильхама Алиева, выдвинутые им много лет назад инициативы и проекты, имеющие жизненно важное значение для Европы и Азии, - все это подтверждает миру, что именно Азербайджан является тем местом, где можно найти решение глобальных проблем.