Письмо Джейхуна Байрамова генсеку ООН опубликовано в качестве документа СБ и ГА ООН (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Письмо министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова от 27 февраля на имя генерального секретаря ООН в связи с решением Международного суда ООН от 22 февраля 2023 года о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации опубликовано в качестве документа Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи.

Как сообщили в пятницу Trend в МИД Азербайджана, в письме прокомментированы решения Международного суда ООН и доведены до внимания случаи нарушения Арменией предыдущего постановления.

В письме приводится тот факт, что суд отклонил два основных иска Армении о том, что акция протеста, проводимая группой азербайджанских экоактивистов на дороге Ханкенди – Лачин, якобы «организована правительством Азербайджана» и что «Азербайджан препятствует подаче природного газа и оказанию других коммунальных услуг (таких как электричество и интернет)».

В письме касательно необоснованного утверждения о том, что Международный суд якобы удовлетворил ходатайство Армении, подчеркивается, что решение судебной инстанции о временных мерах не соответствует запросу Армении, оно состоит не в том, что Азербайджан «должен обеспечить бесперебойное движение» на Лачинской дороге, а в том, что страна «должна предпринять все меры в рамках своих полномочий». Суд также отклонил иск Армении о «свободном» движении по дороге и его обеспечении для «всех» лиц, грузов и транспортных средств. Таким образом, в решении суда косвенно была учтена позиция Азербайджана о недопустимости бесконтрольного движения по Лачинской дороге. Это решение еще раз доказало, что правительство Азербайджана не несет ответственности за акцию протеста представителей гражданского общества на Лачинской дороге и не может быть принуждено к воспрепятствованию реализации их законных прав на протест. В то же время суд, изменив требование Армении о «свободном пользовании» дорогой, продемонстрировал, что выступает против злоупотребления Лачинской дорогой в военных и экономических целях.

В письме доводятся до внимания случаи злоупотребления Лачинской дорогой, подчеркивается, что Азербайджан в рамках своих полномочий гарантирует безопасность пользования дорогой, ни азербайджанское правительство, ни протестующие не создают препятствий для движения по дороге. В письме также приводится информация о проезде автомобилей Международного Комитета Красного Креста и российского миротворческого контингента, отмечается, что проезд по дороге более чем 3 тысяч автомобилей свидетельствует о том, что утверждения о «блокаде» и «напряженной гуманитарной» ситуации безосновательны.

Также особо подчеркивается предложение обеспечить законность и прозрачность пользования Лачинской дорогой, предотвратить случаи злоупотребления ею, и в качестве составляющей этих усилий установить в начале Лачинской дороги пограничный контрольно-пропускной пункт. Отмечается, что отказ Армении от этого предложения без объяснения причин свидетельствует о ее незаинтересованности в прозрачности пользования Лачинской дорогой и ее намерении продолжать злоупотребления.

В письме министра иностранных дел Азербайджана Генеральному секретарю ООН отмечается, что Армения все еще не привела в исполнение решение Международного суда от 7 декабря 2021 года. Так, вразрез с решением суда Армения не пресекла на своей территории пропаганду ненависти на этнической почве и дискриминации против Азербайджана, не ликвидировала такие военизированные группировки, как VoMA и POGA.

С текстом письма, опубликованным в качестве документа Совета безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, можно ознакомиться здесь.

(Перевод: Фидан Мустафаева)