Предварительное расследование теракта против Фазиля Мустафы показывает, что следы атаки ведут в Иран - МИД Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Предварительное расследование теракта против Фазиля Мустафы показывает, что следы нападения ведут в Иран.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сказал, комментируя заявления, озвученные 31 марта пресс-секретарем МИД Ирана Насиром Ханани.

"В последнее время с территории Ирана звучат угрозы против Азербайджана и допускаются провокации. В качестве примеров можно привести проведение Ираном военных учений вдоль границ Азербайджана, осуществление военных полётов у границы, антиазербайджанские заявления иранских должностных лиц, съёмку и распространение иранскими структурами безопасности, таких как КСИР, видео-роликов у Худаферинского моста с угрозами в адрес Азербайджана и с привлечением детей, террористическую атаку на посольство Азербайджана в Иране, совершение террористического акта против депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафы, первоначальные следы расследования которого указывают на Иран", - сказал он.

Напомним, что 28 марта в 21:51 в отношении депутата парламента Азербайджана Фазиля Мустафы был совершен террористический акт с применением автоматического оружия возле его дома.

В результате теракта Фазиль Мустафа получил огнестрельные ранения в правое плечо и нижнюю часть правого бедра.

По данному факту в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям 277 (покушение на жизнь государственного деятеля или общественного деятеля с целью прекращения его служебной или политической деятельности либо мести за эту деятельность) и 228.2.1 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов группой лиц, вступивших в предварительный сговор) Уголовного кодекса Азербайджана.

(Перевод: Фидан Мустафаева)