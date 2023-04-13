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Президент Ильхам Алиев: Совместная деятельность Азербайджана и Боснии и Герцеговины по углублению межкультурного диалога может иметь большое значение

Политика Материалы 13 апреля 2023 17:20 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Совместная деятельность Азербайджана и Боснии и Герцеговины по углублению межкультурного диалога может иметь большое значение

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БАКУ /Trend/ - В ходе сегодняшней беседы мы также провели обмен мнениями об углублении межкультурного диалога, поделились нашим опытом. Считаю, что совместная деятельность и в этом направлении может иметь большое значение.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал 13 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с совместным с Председателем Президиума Боснии и Герцеговины Желкой Цвиянович заявлением для прессы в Сараево.

Подчеркнув, что и Босния и Герцеговина и Азербайджан являются многоконфессиональными странами, Президент Ильхам Алиев отметил: «В наших странах проживает много этнических групп, и их проживание в условиях мира, спокойствия, дружбы, братства является главным условием стабильности. Здесь тоже имеются прекрасные возможности для обмена мнениями, обмена опытом, совместной деятельности, в том числе взаимодействия в сфере науки, образования, в рамках неправительственных организаций».

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