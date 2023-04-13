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Азербайджан подал заявку на вступление в "Исламскую восьмерку" - Чавушоглу

Политика Материалы 13 апреля 2023 23:48 (UTC +04:00)
Азербайджан подал заявку на вступление в "Исламскую восьмерку" - Чавушоглу

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан подал заявку на вступление в организацию D-8 ("Исламская восьмерка").

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Мы должны превратить Организацию тюркских государств в глобального игрока. Нам нужно преобразовать «D-8» в «D-20»”,- сказал он.

Отметим, что «D-8» является международной организацией по развитию сотрудничества между Бангладеш, Египтом, Нигерией, Индонезией, Ираном, Малайзией, Пакистаном и Турцией.

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