Возбуждено уголовное дело по факту сожжения флага Азербайджана в Армении (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 14 апреля в столице Армении Ереване на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике на почве национальной ненависти и вражды был сожжен азербайджанский флаг.

Как сообщили в субботу Trend в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, в связи с этим фактом, являющимся воплощением ненависти и вражды в Армении к Азербайджану на этнической почве, в Следственном управлении Генпрокуратуры Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям 12.2, 283.2.1 (возбуждение национальной ненависти и вражды с применением насилия), 12.2, 283.2.2 (возбуждение национальной ненависти и вражды с применением насилия лицом с использованием своего служебного положения), 12.2, 324 (надругательство над Государственным флагом Азербайджанской Республики) УК АР.

"В целях привлечения к национальной и международной судебной ответственности Арама Николяна и других лиц, совершивших данное преступление, направленное на разжигание национальной ненависти и вражды, будет обеспечено направление обращений в соответствующие органы зарубежных стран и сотрудничество по этому вопросу с международными организациями. Общественности будет предоставлена подробная информация о ходе и результатах следствия.

Азербайджанская Республика еще раз демонстрирует свою приверженность международной конвенции "О ликвидации всех форм расовой дискриминации", принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, и принципам, согласно которым все подобные действия должны быть наказаны, а также призывает международное сообщество резко осудить Армению, в том числе призывает к обеспечению соблюдения этой страной своих обязательств в области международного права и международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.