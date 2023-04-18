Решив карабахский конфликт, Азербайджан создал пример обеспечения глобальной безопасности - Рамиль Усубов

БАКУ /Trend/ - Решив карабахский конфликт, Азербайджан внес большой вклад в глобальную безопасность, борьбу с международным терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, и создал прекрасный пример успешного решения таких проблем, которые годами считались "замороженными". Это показывает, что победа, одержанная Азербайджаном, имеет глобальное значение и способствует развитию и стабильности в международном масштабе.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал секретарь Совета безопасности Азербайджана генерал-полковник Рамиль Усубов в статье, опубликованной в газете "Азербайджан".

Он отметил, что Азербайджан неоднократно выражал официальное отношение к вопросу безопасности проживающих в Карабахе армян.

"Президент Ильхам Алиев всегда заявляет, что азербайджанским государством будут обеспечены не только безопасность, но и занятость, социальное благополучие и все права армянского населения, проживающего на нашей территории. Мирный договор, который будет подписан, наконец-то принесет этим людям безопасную, нормальную, комфортную жизнь по прошествии 30 лет", - сказал Усубов.