Главе МИД Великобритании направлено обращение по поводу пленных азербайджанских солдат (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Руководитель действующей в Лондоне Общины британских азербайджанцев Фарида Панахова обратилась с письмом к министру иностранных дел Великобритании Джеймсу Клеверли в связи с азербайджанскими солдатами, захваченными в плен в Армении.

Как сообщили во вторник Trend в Государственном комитете Азербайджана по работе с диаспорой, в письме предоставлена информация о том, что солдаты азербайджанской армии Бабиров Агшин Габиль оглу, 2004 года рождения, и Ахундов Гусейн Ахлиман оглу, 2003 года рождения, захвачены Арменией в плен и привлечено внимание к бесчеловечному обращению с ними. Этот преступный инцидент расценен как грубое нарушение Арменией международных гуманитарных законов.

В письме подчеркнута важность того, чтобы соответствующие международные организации расследовали и дали правовую оценку не только этому преступному инциденту, но и актам насилия со стороны Армении в отношении 3 890 азербайджанцев, пропавших без вести за последние 30 с лишним лет в ходе конфликта. Было отмечено, что Армения не выполняет свои обязательства по важным международным актам, включая Женевскую конвенцию, Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания. Решительно осудив применение пыток в отношении азербайджанских военнослужащих, руководитель Общины призвала британского министра вмешаться в этот вопрос.

"Bажно направление миру четкого месседжа о том, что Великобритания не потерпит нарушения международного права, и выражение солидарности с правительством Азербайджана, которое прилагает усилия для достижения справедливости в отношении двух наших солдат. Мы верим, что, защитив права человека и верховенство закона, сможем превратить планету в более безопасное и более справедливое пространство для всех", - говорится в письме.