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Начался официальный визит спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой в Польшу

Политика Материалы 18 апреля 2023 17:24 (UTC +04:00)
Начался официальный визит спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой в Польшу

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БАКУ /Trend/ - 18-го апреля парламентская делегация с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой во главе прибыла в Варшаву с официальным визитом.

В делегацию, в которую, кроме прочих, входят депутаты Саттар Мехбалыев, Вугар Байрамов, Эльман Мамедов и Машхур Мамедов, в аэропорту польской столицы встречали посол Азербайджана в стране Наргиз Гурбанова и руководитель протокольной службы Сейма Польши.

Программа визита предусматривает встречи Сахибы Гафаровой с президентом Польши, а также с главами Сейма и Сената. Кроме того, лидер Милли Меджлиса выступит с речами на открытии выставки «Жемчужины польского наследия в Азербайджане» и в Варшавском Университете.

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