Сахиба Гафарова направила письмо председателю Государственной Думы РФ Вячеславу Володину

БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова направила письмо председателю Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной Думы Российской Федерации Вячеславу Володину по поводу предвзятых высказываний Олега Матвейчева, заместителя председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи, об Азербайджане в эфире информационного агентства "Руссарминфо".

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу парламента Азербайджана.

В письме говорится, что на фоне динамичного развития сотрудничества между двумя странами и парламентами, а также активных посреднических усилий Российской Федерации в деле нормализации азербайджано-армянских отношений Олег Матвейчев, заместитель председателя Комитета по информационной политики, информационным технологиям и связи Госдумы в эфире российско-армянского информационного агентства "Русарминфо" сделал заявления, который были встречены с большим недовольством в Азербайджане.

Обвинения Олега Матвейчева в адрес Азербайджана и Турции, его заявления о «разжигании Азербайджаном конфликта» вызывают глубокое сожаление и совершенно неприемлемы. Особенно прискорбно, что такое "мнение" высказывает заместитель председателя комитета, который отвечает за информационную политику в Госдуме.

В письме отмечается, что как должностное лицо, занимающееся информационной деятельностью, О. Матвейчев должен был иметь более четкое представление о ситуации в регионе, а также должен был понимать, что подобные заявления бросают тень на посредническую деятельность Российской Федерации. Председатель Милли Меджлиса напоминает, что во время последней встречи с Вячеславом Володиным они подробно обсудила ситуацию в регионе и обменялась мнениями об усилиях Азербайджана по установлению долгосрочного мира, стабильности и безопасности в регионе, а также по нарушению Арменией положений трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 г.

В письме спикер Милли Меджлиса сообщила, что как депутат, представляющий правящую партию «Единая Россия» в Государственной Думе, О.Матвейчев должен придерживаться официальной позиции углубления отношений Российской Федерации с Азербайджанской Республикой на основе взаимного сотрудничества, взаимного уважения независимости, государственного суверенитета и территориальной целостности.

В письме выражена необходимость дать оценку вышеупомянутому заявлению депутата Государственной Думы. Гафарова выразила надежду, что в будущем совместными усилиями будут предотвращены действия, противоречащие духу отношений между нашими странами и парламентами.