Против армянского терроризма должна вестись решительная борьба - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Против армянского терроризма, всех форм и проявлений расовой дискриминации должна вестись однозначная решительная борьба. Мы решительно осуждаем открытие в Ереване 25 апреля 2023 года памятника, посвященного террористической операции "Немезида" (Немезис).

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана относительно памятника в Армении, посвященного террористической операции "Немезис".

"Установка этого памятника с разрешения и одобрения соответствующих государственных органов Армении, а также участие в церемонии открытия заместителя мэра и других официальных лиц, являющихся членами правящей партии, это поощрение политики терроризма со стороны Армении и пропаганда террористических актов, совершенных ею на протяжении истории. Во время террористической операции “Немезис”, нацеленной на Азербайджанскую Демократическую Республику и османских государственных деятелей, наряду с официальными лицами Османского государства, в 1920-1922 годах были убиты бывший премьер-министр Азербайджана Фатали-хан Хойский, бывший заместитель председателя парламента Азербайджана Гасан-бек Агаев, бывший министр внутренних дел Азербайджана Бехбуд-хан Джаваншир, бывший премьер-министр Азербайджана Насиб-бек Юсифбейли. Всем известно, что АСАЛА и другие армянские террористические организации, продвигавшиеся в Армении на уровне государственной политики, в 1970-1980-х годах совершили более 235 террористических актов в 22 странах мира, убив 24 турецких дипломатов. С конца 1980-х годов Армения совершила против Азербайджана около 30 широкомасштабных террористических актов, в том числе взрывы метро и автобусах, гражданское население стало мишенью террористов.

Известно, что в совершении Ходжалинского геноцида принимали непосредственное участие АСАЛА и ее террористические группы “Арабо” и “Арамо”. Героизация в Армении армянского террориста, члена АСАЛА Амбика Сасуняна, убившего турецкого дипломата Кемаля Арыка, пропаганда нацизма в Армении являются составной частью государственной политики, пропаганда генерала СС Гарегина Нжде и Драстамата Канаяна как “национальных героев”, увековечивание их имен и пропаганда нждеизма ясно показывают истинную природу армянского режима.



Государственная поддержка терроризма в Армении, используемая радикальными армянскими группами на протяжении всей истории, должна быть решительно осуждена международным сообществом, а политика терроризма должна быть прекращена Арменией для обеспечения мира и спокойствия в регионе. С армянским терроризмом, экстремизмом, агрессивным сепаратизмом и всеми формами и проявлениями расовой дискриминации должна вестись однозначная решительная борьба.



Такие шаги Армении ставят под сомнение "искренность" и "добрую волю" этой страны в отношении продолжающихся переговоров о нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией. Обращаем внимание, что путь к миру и примирению лежит не через прославление преступлений и ошибок, а через их признание", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.