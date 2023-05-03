ЕС продолжит поддерживать процесс разминирования освобожденных территорий Азербайджана - посол

БАКУ /Trend/ - ЕС продолжит поддерживать процесс разминирования территорий Азербайджана, освобожденных от армянской оккупации.
Как передает в среду Trend, об этом заявил посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко на встрече с журналистами по случаю Всемирного дня свободы прессы.
По его словам, процесс разминирования является одним из приоритетных направлений сотрудничества ЕС с Азербайджаном.
«ЕС заинтересован в поддержке Азербайджана в этом вопросе. Напомню, что ЕС является одним из основных доноров в сфере разминирования. Как вы знаете, ЕС всегда поддерживал и будет поддерживать своих партнеров в вопросе устойчивого развития. И для обеспечения этого развития в Азербайджане, в рамках нашего сотрудничества ЕС не мог не охватить процесс разминирования», - сказал посол.
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