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Позиции Азербайджана и Армении по соглашению о возобновлении железнодорожного сообщения с Нахчываном близки друг к другу - Шарль Мишель

Политика Материалы 14 мая 2023 21:20 (UTC +04:00)
Позиции Азербайджана и Армении по соглашению о возобновлении железнодорожного сообщения с Нахчываном близки друг к другу - Шарль Мишель

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БРЮССЕЛЬ /Trend/ - Азербайджан и Армения близки к соглашению о возобновлении железнодорожного сообщения с Нахчываном.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом сказал журналистам президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель.

"Что касается транспортного сообщения, стороны добились явного прогресса в своих дискуссиях, направленных на разблокирование транспортных и экономических связей в регионе. Позиции по этому вопросу в настоящее время очень близки друг к другу, в частности, в отношении возобновления железнодорожного сообщения с Нахчываном. Их соответствующим командам было поручено доработать принципиальное соглашение об условиях открытия железнодорожного сообщения и необходимых строительных работах вместе с конкретным графиком. Они также договорились заручиться поддержкой Всемирной таможенной организации в поддержке этой работы", - сказал он.

Напомним, что 14 мая в Брюсселе состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

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