Необходимо ускорить реинтеграцию армян Карабаха в азербайджанское общество - Ильхам Мамедзаде в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым".
Гостем передачи стал директор Института философии, социологии и права Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор философских наук Ильхам Мамедзаде.
В передаче обсуждались вопросы реинтеграции армянских жителей
Карабаха в азербайджанское общество.
Как сказал Мамедзаде, необходимо ускорить процесс реинтеграции армян Карабаха в азербайджанское общество.
«Манипулирование ими со стороны армян, живущих в разных частях мира, бьет по ним самим. Эти манипуляции будут продолжаться. Реинтеграция – длительный процесс, и она неизбежна. Наша страна заинтересована в диалоге. Азербайджан призывает к поминанию друг друга. Какая-то часть армян Карабаха, я думаю, услышит нас», - отметил он
АМИ Trend представляет вниманию читателей полный выпуск передачи.