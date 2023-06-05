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Необходимо ускорить реинтеграцию армян Карабаха в азербайджанское общество - Ильхам Мамедзаде в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 5 июня 2023 13:46 (UTC +04:00)
Необходимо ускорить реинтеграцию армян Карабаха в азербайджанское общество - Ильхам Мамедзаде в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым".

Гостем передачи стал директор Института философии, социологии и права Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор философских наук Ильхам Мамедзаде.

В передаче обсуждались вопросы реинтеграции армянских жителей Карабаха в азербайджанское общество.
Как сказал Мамедзаде, необходимо ускорить процесс реинтеграции армян Карабаха в азербайджанское общество.

«Манипулирование ими со стороны армян, живущих в разных частях мира, бьет по ним самим. Эти манипуляции будут продолжаться. Реинтеграция – длительный процесс, и она неизбежна. Наша страна заинтересована в диалоге. Азербайджан призывает к поминанию друг друга. Какая-то часть армян Карабаха, я думаю, услышит нас», - отметил он

АМИ Trend представляет вниманию читателей полный выпуск передачи.

Необходимо ускорить реинтеграцию армян Карабаха в азербайджанское общество - Ильхам Мамедзаде в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Необходимо ускорить реинтеграцию армян Карабаха в азербайджанское общество - Ильхам Мамедзаде в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Необходимо ускорить реинтеграцию армян Карабаха в азербайджанское общество - Ильхам Мамедзаде в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Необходимо ускорить реинтеграцию армян Карабаха в азербайджанское общество - Ильхам Мамедзаде в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Необходимо ускорить реинтеграцию армян Карабаха в азербайджанское общество - Ильхам Мамедзаде в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Необходимо ускорить реинтеграцию армян Карабаха в азербайджанское общество - Ильхам Мамедзаде в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Необходимо ускорить реинтеграцию армян Карабаха в азербайджанское общество - Ильхам Мамедзаде в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Необходимо ускорить реинтеграцию армян Карабаха в азербайджанское общество - Ильхам Мамедзаде в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
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