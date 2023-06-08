По итогам заседания Совета командующих Пограничными войсками стран СНГ в Баку подписано 19 документов

БАКУ /Trend/ - По итогам 86-го заседания Совета командующих Пограничными войсками государств-участников СНГ в Баку подписано 19 документов, регламентирующих дальнейшую деятельность Совета.

Как передает в четверг Trend, об этом журналистам сказал заместитель председателя Совета командующих

Пограничными войсками - председатель Координационной службы генерал-полковник Александр Манилов.

«Основное внимание было уделено вопросу обстановки, складывающейся на внешних границах СНГ», - сказал он.

Отметим, что сегодня в Баку состоялось 86-е заседание Совета командующих Пограничными войсками государств-участников СНГ.

Участники заседания обсудили ситуацию на внешних границах государств-участников СНГ, вопрос организации 87-го заседания Совета командующих Пограничными войсками стран СНГ и проект его повестки. Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам согласно повестке дня мероприятия.

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