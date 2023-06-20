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Азербайджан и Аргентина сотрудничают в сферах литературы и кино - посол

Политика Материалы 20 июня 2023 20:05 (UTC +04:00)
Азербайджан и Аргентина сотрудничают в сферах литературы и кино - посол

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БАКУ /Trend/ - Аргентина через свою «Южную программу» проводит политику продвижения произведений аргентинских писателей, переводя их на разные языки.

Как передает во вторник Trend, об этом сказала посол Аргентины в Азербайджане Марианхелес Белуччи в ходе мероприятия, посвященного национальному празднику страны.

«В рамках этой программы уже переведены и изданы на азербайджанском языке 5 произведений, еще одно наше произведение находится на стадии перевода. Кроме того, были переведены и изданы 7 учебных пособий об Аргентине, они находятся в распоряжении Азербайджанского университета языков», - сказала посол.

По ее словам, посольство также активно занимается продвижением сферы кино.

«Мы продвигаемся вперед в переговорах по соглашению с аргентинским Национальным институтом кино и аудиовизуальных искусств (INCAA), чтобы Баку вскоре стал центром распространения аргентинского кино, присоединившись к Мадриду, Парижу, Риму, Гаване и Нью-Йорку», - добавила Белуччи.

Она также отметила, что благодаря гостеприимству и душевности азербайджанского народа чувствует себя в Азербайджане как дома.

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