Азербайджан и Аргентина сотрудничают в сферах литературы и кино - посол

БАКУ /Trend/ - Аргентина через свою «Южную программу» проводит политику продвижения произведений аргентинских писателей, переводя их на разные языки.

Как передает во вторник Trend, об этом сказала посол Аргентины в Азербайджане Марианхелес Белуччи в ходе мероприятия, посвященного национальному празднику страны.

«В рамках этой программы уже переведены и изданы на азербайджанском языке 5 произведений, еще одно наше произведение находится на стадии перевода. Кроме того, были переведены и изданы 7 учебных пособий об Аргентине, они находятся в распоряжении Азербайджанского университета языков», - сказала посол.

По ее словам, посольство также активно занимается продвижением сферы кино.

«Мы продвигаемся вперед в переговорах по соглашению с аргентинским Национальным институтом кино и аудиовизуальных искусств (INCAA), чтобы Баку вскоре стал центром распространения аргентинского кино, присоединившись к Мадриду, Парижу, Риму, Гаване и Нью-Йорку», - добавила Белуччи.

Она также отметила, что благодаря гостеприимству и душевности азербайджанского народа чувствует себя в Азербайджане как дома.