Президент Ильхам Алиев: Создание погранично-пропускного пункта в лачинском направлении является показателем нашей очень сильной политической воли

БАКУ/Trend/ - Создание два месяца назад погранично-пропускного пункта на армяно-азербайджанской границе, в лачинском направлении, является показателем нашей очень сильной политической воли.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 23 июня Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев на церемонии вручения Боевого знамени одной из воинских частей коммандо Министерства обороны.

«Если проанализировать события последних двух с половиной лет, то каждый сможет увидеть, что за каждым нашим шагом стояла сильная политическая воля, стояла сила, стояла логика, стояло международное право, и каждый следующий шаг был логическим продолжением предыдущего», - отметил глава государства.