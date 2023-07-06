Азербайджан и Сомали обсудили возможные перспективы сотрудничества (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 6 июля 2023 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества Сомали Абширом Омаром Джамой в рамках министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения.

Как сообщили в четверг Trend в пресс-службе МИД, на встрече обсуждены возможные перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Сомали.

Байрамов отметил важность наращивания взаимных контактов в направлении развития сотрудничества между двумя странами. В этой связи была подчеркнута важность проведения политических консультаций с целью обсуждения текущих перспектив расширения отношений.

Джама, отметив, что Сомали всегда поддерживала территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, указал, что Сомали заинтересована в дальнейшем развитии отношений, основанных на взаимном уважении и солидарности между двумя странами.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющими взаимный интерес.

На встрече был подписан Меморандум о взаимопонимании о политических консультациях между МИД Азербайджана и Сомали.