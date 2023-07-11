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Президент Ильхам Алиев: Внешний долг Азербайджана составляет 6,7 миллиарда долларов, или примерно 10 процентов ВВП

Политика Материалы 11 июля 2023 17:50 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Внешний долг Азербайджана составляет 6,7 миллиарда долларов, или примерно 10 процентов ВВП

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/ - Несколько лет назад мы поставили цель обеспечить объем нашего внешнего государственного долга на уровне ниже 10 процентов от валового внутреннего продукта. Мы уже достигли этой цели. В абсолютных цифрах наш долг составляет всего 6,7 миллиарда долларов, это – примерно 10 процентов нашего валового внутреннего продукта.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны в первом полугодии.

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