Провокациям армян в ООН будет положен конец - Хикмет Гаджиев (Дополнено)

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АГДАМ/Trend/ - Провокациям армян в ООН будет положен конец.

Как сообщает в среду Карабахское бюро Trend, об этом сказал журналистам помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в рамках визита в Агдам членов дипломатического корпуса и военных представителей, аккредитованных в Азербайджане.

"На протяжении 25 лет четыре резолюции Совета Безопасности ООН не принимались во внимание и не была обеспечена их реализация. Когда азербайджанские земли находились под оккупацией, Совет Безопасности ООН ни разу не затрагивал тему Карабаха. Зато сейчас, на основе манипуляций, дезинформации армян, возможно будет проведено заседание Совета Безопасности ООН, и Азербайджану есть что сказать", - подчеркнул он.

Он отметил, что Турция также примет участие в этом заседании.

"Азербайджан и Турция еще раз выскажут свою правую позицию. Мы очень ценим поддержку братской Турции в этом вопросе, и надеемся, что этим провокациям и манипулятивным шагам армян будет положен конец", - добавил он.

Отметим, что сегодня начался визит в Агдам членов дипломатического корпуса и военных представителей, аккредитованных в Азербайджане.

Основная цель визита - наглядно ознакомиться с текущим потенциалом дорожной инфраструктуры Карабахской экономической зоны, в первую очередь автомобильной дороги Агдам-Ханкенди, а также железной дороги Барда-Агдам. Кроме того, гости будут проинформированы о разрушениях, совершенных в Агдаме в период оккупации, которая длилась почти 30 лет. Гостям также предстоит ознакомиться с масштабными строительными работами, которые в настоящее время проводятся в городе.