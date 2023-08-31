Турция может сыграть конструктивную роль в нормализации отношений между Баку и Ереваном - Лавров

БАКУ /Trend/ - Россия заинтересована в реализации всех договоренностей, которые были достигнуты между лидерами России, Азербайджана и Армении.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Хаканом Фиданом по итогам встречи в Москве.

«Москва заинтересована в реализации всех договоренностей, которые были достигнуты между лидерами России, Азербайджана и Армении начиная с ноября 2022 года, в том числе по разблокированию коммуникаций и постконфликтному восстановлению. Мы убеждены, что Турция может сыграть конструктивную и полезную роль в этих усилиях», - заявил Сергей Лавров.