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Ангеле Кудайтене, Турал Гянджалиев и Вугар Байрамов обсудили вклад Азербайджана в энергобезопасность Евросоюза – совместный проект Милли Меджлиса и Baku Network (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 29 апреля 2024 12:59 (UTC +04:00)
Ангеле Кудайтене, Турал Гянджалиев и Вугар Байрамов обсудили вклад Азербайджана в энергобезопасность Евросоюза – совместный проект Милли Меджлиса и Baku Network (ФОТО/ВИДЕО)

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Депутаты Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Турал Гянджалиев, Вугар Байрамов и генеральный секретарь аналитического центра Club Climate Europe Ангеле Кудайтене обсудили на платформе Baku Network вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Евросоюза.

Как сообщает в понедельник Trend, собеседники подчеркнули важную роль Азербайджана в данном направлении.

Так, по словам азербайджанских депутатов, Баку является одним из главных партнеров Брюсселя и играет ключевую роль в поставке и доставке транзитом из третьих стран энергоресурсов на рынки ЕС.

Собеседники подчеркнули, что географическое положение Азербайджана делает его также одной из решающих стран для транзита энергоресурсов стран Центральной Азии в Европу.

АМИ Trend представляет вниманию читателей полный выпуск передачи.

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Ангеле Кудайтене, Турал Гянджалиев и Вугар Байрамов обсудили вклад Азербайджана в энергобезопасность Евросоюза – совместный проект Милли Меджлиса и Baku Network (ФОТО/ВИДЕО)
Ангеле Кудайтене, Турал Гянджалиев и Вугар Байрамов обсудили вклад Азербайджана в энергобезопасность Евросоюза – совместный проект Милли Меджлиса и Baku Network (ФОТО/ВИДЕО)
Ангеле Кудайтене, Турал Гянджалиев и Вугар Байрамов обсудили вклад Азербайджана в энергобезопасность Евросоюза – совместный проект Милли Меджлиса и Baku Network (ФОТО/ВИДЕО)
Ангеле Кудайтене, Турал Гянджалиев и Вугар Байрамов обсудили вклад Азербайджана в энергобезопасность Евросоюза – совместный проект Милли Меджлиса и Baku Network (ФОТО/ВИДЕО)
Ангеле Кудайтене, Турал Гянджалиев и Вугар Байрамов обсудили вклад Азербайджана в энергобезопасность Евросоюза – совместный проект Милли Меджлиса и Baku Network (ФОТО/ВИДЕО)
Ангеле Кудайтене, Турал Гянджалиев и Вугар Байрамов обсудили вклад Азербайджана в энергобезопасность Евросоюза – совместный проект Милли Меджлиса и Baku Network (ФОТО/ВИДЕО)
Ангеле Кудайтене, Турал Гянджалиев и Вугар Байрамов обсудили вклад Азербайджана в энергобезопасность Евросоюза – совместный проект Милли Меджлиса и Baku Network (ФОТО/ВИДЕО)
Ангеле Кудайтене, Турал Гянджалиев и Вугар Байрамов обсудили вклад Азербайджана в энергобезопасность Евросоюза – совместный проект Милли Меджлиса и Baku Network (ФОТО/ВИДЕО)
Ангеле Кудайтене, Турал Гянджалиев и Вугар Байрамов обсудили вклад Азербайджана в энергобезопасность Евросоюза – совместный проект Милли Меджлиса и Baku Network (ФОТО/ВИДЕО)
Ангеле Кудайтене, Турал Гянджалиев и Вугар Байрамов обсудили вклад Азербайджана в энергобезопасность Евросоюза – совместный проект Милли Меджлиса и Baku Network (ФОТО/ВИДЕО)
Ангеле Кудайтене, Турал Гянджалиев и Вугар Байрамов обсудили вклад Азербайджана в энергобезопасность Евросоюза – совместный проект Милли Меджлиса и Baku Network (ФОТО/ВИДЕО)
Ангеле Кудайтене, Турал Гянджалиев и Вугар Байрамов обсудили вклад Азербайджана в энергобезопасность Евросоюза – совместный проект Милли Меджлиса и Baku Network (ФОТО/ВИДЕО)
Ангеле Кудайтене, Турал Гянджалиев и Вугар Байрамов обсудили вклад Азербайджана в энергобезопасность Евросоюза – совместный проект Милли Меджлиса и Baku Network (ФОТО/ВИДЕО)
Ангеле Кудайтене, Турал Гянджалиев и Вугар Байрамов обсудили вклад Азербайджана в энергобезопасность Евросоюза – совместный проект Милли Меджлиса и Baku Network (ФОТО/ВИДЕО)
Ангеле Кудайтене, Турал Гянджалиев и Вугар Байрамов обсудили вклад Азербайджана в энергобезопасность Евросоюза – совместный проект Милли Меджлиса и Baku Network (ФОТО/ВИДЕО)
Ангеле Кудайтене, Турал Гянджалиев и Вугар Байрамов обсудили вклад Азербайджана в энергобезопасность Евросоюза – совместный проект Милли Меджлиса и Baku Network (ФОТО/ВИДЕО)
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