Премьер-министр Словакии после покушения находится в опасном для жизни состоянии

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого было совершено покушение в городе Гандлова, получил несколько ранений и находится в опасном для жизни состоянии.

Как передает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении, размещенном на странице главы правительства в Facebook.

"На Роберта Фицо сегодня было совершено покушение. Он получил несколько огнестрельных ранений и сейчас находится в опасном для жизни состоянии", - говорится в публикации.

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