"Зеленый" сукук поможет восполнить огромный разрыв в финансировании борьбы с изменением климата – исполнительный директор ICMA

ЭР-РИЯД /Trend/ - Расширение масштабов использования "зеленого" сукук поможет восполнить огромный разрыв в финансировании борьбы с изменением климата.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил исполнительный директор Международной ассоциации рынка капитала (ICMA) Брайан Паско, выступая на панельных дискуссиях по ускорению климатического финансирования с помощью "зеленого" и устойчивого сукук в рамках ежегодных совещаний Группы Исламского банка развития (ИБР) в Эр-Рияде.

Сукук — финансовый документ, распространенный в странах шариата, так называемый исламский эквивалент облигаций.

"В последние годы устойчивые облигации, в основном "зеленые" облигации, стали одним из наиболее важных инструментов для финансирования целей Парижского соглашения. Расширение масштабов применения "зеленого" и устойчивого сукук еще больше поможет частному и государственному секторам привлечь финансирование, чтобы восполнить огромный разрыв в финансировании борьбы с изменением климата, поддержать развитие "зеленого" местного рынка капитала, а также решить другие экологические и социальные проблемы", - сказал он.

Паско подчеркнул, что сегодняшний запуск руководящих принципов по устойчивому сукук является еще одним важным шагом в установлении и поддержании международно согласованных стандартов в ключевых сегментах роста устойчивого и исламского финансирований.

"Мы очень рады возможности сотрудничать с Исламским банком развития и группой Лондонской фондовой биржи в разработке этих важных руководящих принципов. Мы с нетерпением ожидаем дальнейшего взаимодействия с участниками рынка и другими заинтересованными сторонами по вопросам устойчивого развития сукук и надеемся, что новое практические принципы, опубликованные сегодня, могут стать еще одним катализатором для финансирования нашего пути к нулевому выбросу", — добавил он.

Отметим, что с 27 по 30 апреля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходят ежегодные совещания и золотой юбилей Группы Исламского банка развития (ИБР) под королевским патронажем Хранителя Двух Святынь, Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдель Азиза Аль Сауда.

Тема совещаний 2024 года - "Дорожа прошлым, намечая будущее: оригинальность, солидарность и процветание". Данные собрания знаменуют собой 50-летие деятельности банка для содействия социально-экономическому развитию в странах-участниц.

В рамках мероприятия планируется провести "круглый стол" на тему COP29 с участием представителей правительства Азербайджана.

Ежегодные совещания Группы и золотой юбилей ИБР, который является ведущим многосторонним банком развития в рамках сотрудничества в формате Юг-Юг, привлекают международное и региональное внимание. Ежегодные встречи включают в себя серию параллельных мероприятий с участием высокопоставленных представителей правительства, международных и региональных организаций, частного сектора, научных кругов и гражданского общества.

В мероприятиях принимают участие министры экономики, планирования и финансов 57 стран-членов ИБР, а также представители международных и региональных финансовых институтов, исламских банков, компаний частного сектора, национальных и международных финансовых институтов развития, международных и региональных организаций, НПО, торгово-промышленных палат и деловых советов.

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