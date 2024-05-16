В Баку откроется художественная выставка "Азербайджанская национальная кухня"

БАКУ /Trend Life/ - В Shah Palace Hotel 20 мая состоится открытие художественной выставки "Азербайджанская национальная кухня" юных художников Галереи искусств KamART, сообщает Trend Life.

Экспозиция выставки отражает разнообразие азербайджанской кухни: это мясные блюда и выпечка, долма, шашлыки, молочные блюда и мучные изделия, закуски, соленья и сладости, сиропы и варенья – интересные и красочные композиции, отражающие кухню разных регионов Азербайджана. Наряду с едой, на картинах отображены интерьер дома, находящиеся там предметы обихода, посуда, ковры, скатерти.

Также на картинах можно увидеть используемые при приготовлении блюд азербайджанской кухни тяндир, печь, садж и мангал.

Наряду с этим, в работах отображены и исторические памятники, принадлежащие разным регионам.

Автор идеи и куратор проекта – директор галереи Кямаля Джафарзаде. В проекте приняли участие и консультировали авторов президент Ассоциации национальной кулинарии, заслуженный работник культуры Таир Амирасланов, заслуженный художник Азербайджана Рашад Джабаров и лауреат международных проектов Самир Гафаров.

Экспозиция состоит из 55 работ на холстах от 26 авторов. На выставке также будет представлен каталог с работами экспозиции. Цель выставки – привлечение внимания к культурному наследию и кулинарным традициям Азербайджана и поддержка талантливых юных художников.

Выставка продлится до 21 мая.

16-17 марта экспозиция была представлена в Токио при поддержке посольства Азербайджана в Японии и вызвала большой интерес.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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