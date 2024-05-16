Если рынок подвергается цифровой трансформации, этому должны быть подвергнуты и инструменты регулирования - Нурлан Бабаев

БАКУ /Trend/ - Если сам рынок подвергается цифровой трансформации, этому должны быть подвергнуты и инструменты регулирования.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил директор департамента по работе с надзорными и правоохранительными органами Службы финансового мониторинга при Центральном банке Азербайджана Нурлан Бабаев во время панельного заседания в Баку в рамках "Fintex Summit 2024".

"Если сам рынок претерпевает цифровую трансформацию, то цифровую трансформацию должны претерпеть как финтех, так и традиционные банковские услуги, а также инструменты регулирования. Мы идем на шаг назад в цифровой трансформации, так как данный процесс не идет параллельно", - подчеркнул он.

По его словам, платежные и электронные денежные организации существуют на рынке уже давно.

"Очень интересно, что их присутствие раньше определяли и стали использовать именно преступники. Это также естественно, поскольку регулирующие органы должны принимать коллективные решения, которые должны проходить несколько этапов. А у преступников этой проблемы нет", - пояснил Бабаев.

Он упомянул, что прежде чем какой-либо продукт будет представлен на рынке, необходимо взвесить его риски.

"Все процессы должны быть проанализированы, риски должны быть взвешены, чтобы потом не было злоупотреблений продуктом", - добавил он.

Отметим, что 15-16 мая 2024 года в Баку проходит "Fintex Summit 2024". Саммит в этом году посвящен теме "Новые тенденции в банковской и финансовой экосистеме: инновационные решения, финтех и безопасность".

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