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Сколько зданий будет построено в третьем жилом комплексе в городе Шуша? (ФОТО)

Общество Материалы 15 мая 2024 20:54 (UTC +04:00)
Сколько зданий будет построено в третьем жилом комплексе в городе Шуша? (ФОТО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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ШУША /Trend/ - Представители СМИ побывали на территории в городе Шуша, где будет построен третий жилой комплекс, фундамент которого несколько дней назад был заложен Президентом Ильхамом Алиевым.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, в рамках проекта третьего жилого комплекса в городе Шуша предусмотрено строительство 17 жилых домов.

Всего в комплексе будет 487 квартир. Работы по проектированию завершены. Строительные работы планируется начать летом этого года.

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Сколько зданий будет построено в третьем жилом комплексе в городе Шуша? (ФОТО)
Сколько зданий будет построено в третьем жилом комплексе в городе Шуша? (ФОТО)
Сколько зданий будет построено в третьем жилом комплексе в городе Шуша? (ФОТО)
Сколько зданий будет построено в третьем жилом комплексе в городе Шуша? (ФОТО)
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