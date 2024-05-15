Сколько зданий будет построено в третьем жилом комплексе в городе Шуша? (ФОТО)

ШУША /Trend/ - Представители СМИ побывали на территории в городе Шуша, где будет построен третий жилой комплекс, фундамент которого несколько дней назад был заложен Президентом Ильхамом Алиевым.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, в рамках проекта третьего жилого комплекса в городе Шуша предусмотрено строительство 17 жилых домов.

Всего в комплексе будет 487 квартир. Работы по проектированию завершены. Строительные работы планируется начать летом этого года.

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