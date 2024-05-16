Названа прибыль мобильных операторов связи в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле 2024 года стоимость услуг, оказанных предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере связи и информации, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 12,5 процента и составила 1040,2 миллиона манатов в реальном выражении.

Как сообщили в четверг Trend в Государственном комитете по статистике Азербайджана, 36,7 процента доходов от услуг, или 382,1 миллиона манатов, сформированы в сфере мобильной телефонной связи.

Отметим, что на сегодня в Азербайджане действуют три оператора мобильной связи, а общее количество их абонентов составляет около 11 миллионов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!