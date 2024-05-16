В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко

БАКУ/Trend/ - 16 мая состоялась церемония официальной встречи Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, прибывшего в Азербайджанскую Республику с государственным визитом.

Как сообщает Trend, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Беларуси был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Беларуси.

Прозвучали государственные гимны Республики Беларусь и Азербайджанской Республики.

Делегация Азербайджана была представлена Президенту Беларуси, а делегация Беларуси - Президенту Азербайджана.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

Главы государств сфотографировались для официального фото.