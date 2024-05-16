В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко

БАКУ/Trend/ - 16 мая состоялась церемония официальной встречи Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, прибывшего в Азербайджанскую Республику с государственным визитом.
Как сообщает Trend, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Беларуси был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Беларуси Александра Лукашенко.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Беларуси.
Прозвучали государственные гимны Республики Беларусь и Азербайджанской Республики.
Делегация Азербайджана была представлена Президенту Беларуси, а делегация Беларуси - Президенту Азербайджана.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.
Главы государств сфотографировались для официального фото.