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В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко

Политика Материалы 16 мая 2024 11:20 (UTC +04:00)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ - 16 мая состоялась церемония официальной встречи Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, прибывшего в Азербайджанскую Республику с государственным визитом.

Как сообщает Trend, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Беларуси был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Беларуси.

Прозвучали государственные гимны Республики Беларусь и Азербайджанской Республики.

Делегация Азербайджана была представлена Президенту Беларуси, а делегация Беларуси - Президенту Азербайджана.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

Главы государств сфотографировались для официального фото.

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