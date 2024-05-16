Вице-президент Турции осудил нападение на премьер-министра Словакии

БАКУ /Trend/ - Покушение на премьер-министра Словакии является прямой угрозой демократии.

Как сообщает Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.

"Я глубоко огорчен отвратительным нападением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Этот инцидент является прямой угрозой демократии", - отметил Йылмаз.

Подчеркнув, что такие действия недопустимы в любом обществе, вице-президент добавил: "Я желаю премьер-министру скорейшего выздоровления и надеюсь, что он быстро поправится. Надеюсь, что мировое сообщество осудит подобные жестокие нападения, а виновные будут привлечены к ответственности".

Напомним, что в премьер-министра Словакии Роберта Фицо выстрелили несколько раз после того, как он вышел из здания, где проходило заседание Кабинета министров. Раненый премьер-министр был доставлен в больницу. Стрелявший задержан.