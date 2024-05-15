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Новоизбранный Президент Словакии прервал зарубежный визит в связи с покушением на премьер-министра страны

Другие страны Материалы 15 мая 2024 20:25 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Новоизбранный Президент Словакии Петер Пеллегрини прервал свой зарубежный визит и решил вернуться на родину в связи с покушением на премьер-министра Роберта Фицо.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на словацкие СМИ.

"В связи с произошедшими событиями Президент завершает свой зарубежный визит и возвращается в Словакию", - говорится в сообщении.

Отметим, что Петр Пеллегрини приступит к исполнению своих полномочий в качестве главы государства 15 июня этого года.

Как сообщалось ранее, неизвестный несколько раз выстрелил в премьер-министра Роберта Фицо, когда он вышел из здания, где проходило заседание Кабинета министров.

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