Средний коридор важен для диверсификации транспортных маршрутов из Китая в Европу – Лязиза Сабырова (Эксклюзивное интервью)

БАКУ/Trend/ - Средний коридор важен для диверсификации торговых и транспортных маршрутов из Китая в Европу.

Об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend директор Отдела регионального сотрудничества и координации операций Департамента Центральной и Западной Азии Азиатского банка развития (АБР) Лязиза Сабырова.

«Развитие Среднего коридора становится важной повесткой дня среди многих партнеров по развитию. Проводятся много международных форумов, конференций и даже национальных собраний, в ходе которых обсуждается Средний коридор.

Средний коридор, который также называется как Коридор 2 в рамках Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), предлагает возможность для диверсификации транспортных и транзитных маршрутов из Китая в Европу через страны Центральной Азии и Южного Кавказа, включая Азербайджан. Помимо диверсификации маршрутов, Средний коридор также важен для стран Центральной Азии, включая Кыргызскую Республику, как механизм или канал, через который они могут экспортировать собственную продукцию. Для этого, конечно, таким странам необходимо производить экспортные товары, в свою очередь, стимулируя более диверсифицированное производство», - сказала она.

По ее словам, развитие Среднего коридора заключается не только в строительстве дорог, портов или железнодорожных путей, но и в сочетании «железной» инфраструктуры с «мягкой» инфраструктурой, чтобы обеспечить беспрепятственное и легкое перемещение товаров и людей через границы.

Сабырова отметила, что Азербайджан и Грузия сейчас работают над созданием потенциальных совместных пунктов пересечения границы.

«На самом деле, существует несколько проектов АБР по модернизации пунктов пропуска через границу. Банк сейчас рассматривает возможность создания совместного пункта пропуска через границу, где процедуры оформления как с азербайджанской, так и с грузинской стороны могут быть выполнены один раз, и пересечение границы будет беспрепятственным. Это поможет сэкономить много времени и усилий для торговцев и бизнес-операторов, путешествующих между Азербайджаном и Грузией. Это может быть очень эффективная система. Мы опробовали этот подход посредством технической помощи по внедрению совместного таможенного манифеста между Китаем и Монголией.

Еще одним хорошим примером является наша работа по Экономическому коридору Алматы-Бишкек. Мы работаем над новым пунктом пропуска на границе между Казахстаном и Кыргызской Республикой. Я хотела подчеркнуть, что развитие физической и «мягкой» инфраструктуры должно идти рука об руку. Потому что даже при идеальной дорожной или пограничной инфраструктуре, если процедуры обременительны, людям или машинам может потребоваться много времени, чтобы пересечь границу, что будет неудобно и дорого»,- пояснила она.

Сабырова также рассказала о механизме измерения и мониторинга эффективности коридоров стран ЦАРЭС.

«Это долгосрочная база данных, в которой мы собираем актуальные данные и измеряем, сколько времени и сколько стоит пересечение границы. Мы регулярно отслеживаем, есть ли улучшения в перемещении товаров по коридорам. Несмотря на заметные улучшения, некоторые маршруты остаются проблематичными. Мы много работаем с частным сектором, а также с правительствами, чтобы определить, как мы можем устранить эти проблемы.

Вовлечение всех заинтересованных сторон и обеспечение ответственности стран в рамках Среднего коридора

имеют решающее значение. Если пять стран Центральной Азии и Южного Кавказа сядут за стол переговоров с соответствующими международными финансовыми институтами, это будет хорошим шагом. В АБР мы готовы поддержать эту инициативу.

Средний коридор — сложный маршрут. Это мультимодальный коридор, объединяющий автомобильные, железные дороги, морские перевозки и порты. Он остается дорогим из-за упомянутых мною проблем и относительно небольших объемов трафика. Нам необходимо стимулировать экономическую деятельность и торговлю вдоль коридора, а это влечет за собой политику конкуренции, диверсификацию экономики и содействие общему экономическому росту стран вдоль коридора», - сказала она.

Поддержка участия Кыргызской Республики в ЦАРЭС

Лязиза Сабырова отметила, что Кыргызская Республика является очень важным участником программы ЦАРЭС.

«Кыргызская Республика является следующим председателем программы ЦАРЭС на 2025 год. Для Кыргызской Республики региональное сотрудничество очень важно, поскольку это относительно небольшая экономика с небольшим населением. Чтобы получить доступ к более широким региональным рынкам, Кыргызская Республика должна использовать любую возможность. расширяться, подключаться к другим странам, другим потребителям и привлекать инвестиции. Очень хорошо, что они активно участвуют в программе ЦАРЭС.

Мы делаем довольно много для транспортной связи, инвестируя значительные средства в транспортный сектор. Мы также инвестируем в энергетику. Мы тесно сотрудничаем с правительством и другими партнерами по развитию, чтобы понять, каковы потребности, в том числе по мегапроекту «Камбарата-1». Проект представляет интерес для международных финансовых институтов по разным причинам. Во-первых, это гидропроект, продвигающий возобновляемую энергетику, он поможет перейти к более «зеленой» экономике, сократить выбросы углекислого газа. Во-вторых, это региональный проект, и инвестиции в этот проект обеспечат рынок электроэнергии для трех членов ЦАРЭС, в частности, для Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана», - добавила она.

Сабырова отметила, что Кыргызская Республика активно участвует в реализации мер по содействию торговле для гармонизации различных процедур, включая санитарные и фитосанитарные меры в рамках программы ЦАРЭС.

«Мы также работаем над сельским хозяйством и водными ресурсами, а также над развитием образования и трудовых навыков, которые также очень важны для Кыргызской Республики. Мы с нетерпением ожидаем дальнейшего развития наших связей и взаимодействий в рамках программы ЦАРЭС», - добавила она.

Техническая помощь Туркменистану

Она отметила, что Туркменистан является еще одной важной страной для АБР.

«Для Туркменистана связь очень важна, и потенциал этой страны огромен. Мы также говорим о здравоохранении и потребностях в социальном секторе. Если правительство будет готово или заинтересовано в работе с АБР для получения займов для такого рода потребностей, АБР готов предоставить инвестиции.

Мы также поддерживаем Туркменистан в подготовке к его вступлению во Всемирную торговую организацию, что важно для связи страны с мировой экономикой. Мы также предоставили несколько грантов для региональной технической помощи, поскольку страна является частью программы ЦАРЭС. Когда у нас проводятся какие-либо мероприятия, связанные с сельским хозяйством, энергетикой, транспортом или торговлей, мы всегда приглашаем представителей правительства Туркменистана. В прошлом году АБР поспособствовал обмену опытом между Узбекистаном и Туркменистаном по вопросам энергетики», - пояснила она.

Поддержка энергетической устойчивости Узбекистана

Она заявила, что АБР сейчас готовит новую стратегию партнерства по Узбекистану.

«Мы надеемся, что она будет одобрена в этом году. Это пятилетняя стратегия до 2028 года, которая соответствует приоритетам правительства Узбекистана. В ней уделяется большое внимание «зеленому» переходу. Правительство Узбекистана очень серьезно относится к «зеленому» переходу, так как они понимают его важность. Они понимают, что им необходимо сделать серьезные инвестиции в экологический переход и сформулировать эффективную политику. На данный момент подготовка Стратегии партнерства со страной все еще продолжается. Но есть несколько новых областей, по которым мы будем оказывать поддержку в течение следующих пяти лет. Это «зеленый» переход, развитие частного сектора, развитие человеческого капитала и конкурентоспособность частного сектора», - сказала она.

Сабырова добавила, что газ является основным продуктом Узбекистана.

«Мы также рассматриваем это на региональном уровне. Потому что всякий раз, когда мы говорим об энергетической безопасности, это всегда региональный вопрос. В прошлом мы инвестировали довольно много в энергетический сектор Узбекистана. Одним из них является проект Талимарджанской электростанции, который дал хорошие результаты, включая сокращение выбросов углекислого газа. Узбекистан является вторым по величине заемщиком в департаменте Центральной и Западной Азии АБР», - заключила она.

X: @Lyaman_Zeyn