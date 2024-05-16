Депутаты Новой Каледонии отказались проводить видеоконференцию с Эмманюэлем Макроном

БАКУ /Trend/ - Депутаты Новой Каледонии отказались проводить видеоконференцию с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Как сообщает в четверг Trend, информацию об этом распространил Елисейский дворец.

"Положение дел на месте осложняет ситуацию", - подчеркнули в аппарате французского президента.

Чиновники также упомянули, что в этой связи глава государства будет обсуждать ее "непосредственно с выборными лицами" отдельно.

Отметим, что в результате беспорядков в Новой Каледонии погибли по меньшей мере четыре человека, более 200 получили ранения. Французские власти объявили чрезвычайное положение в Новой Каледонии на срок не менее 12 дней.

Согласно информации, беспорядки были вызваны принятием в Париже законопроекта, предоставляющего право голоса на провинциальных выборах жителям Франции, проживающим в Новой Каледонии в течение 10 лет. По словам местных лидеров, это уменьшит силу голосовкоренного населения - канаков.

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