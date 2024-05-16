В связи с изменениями климата фиксируется сокращение водных ресурсов - Мир Мовсум Дадашев

БАКУ /Trend/ - В связи с изменениями климата фиксируется сокращение водных ресурсов. Азербайджан уделяет очень большое внимание борьбе с изменениями климата.

Как сообщает Trend, об этом сказал генеральный директор Азербайджанского научно-исследовательского института мелиорации Мир Мовсум Дадашев на "Саммите по климату и воде: на пути к COP29" в Университете ADA.

По его словам, Агентство водных ресурсов проводит адаптационные мероприятия по использованию альтернативных источников воды, внедрению цифровизации в водной сфере.

"COP29, которая пройдет в Азербайджане - это прекрасная возможность для участников взять на себя новые обязательства в этой сфере и предпринять новые шаги. Наша цель - обсудить меры в рамках борьбы с изменением климата и найти новые инновационные методы борьбы", - сказал Дадашев.

Отметим, что в Университете ADA в Баку состоялся "Саммит по климату и воде: на пути к COP29".

В мероприятии участвовали правительственные и академические учреждения, международные организации и эксперты частного сектора.

Среди выступающих были представители министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, Университета ADA, ФАО и офиса резидента-координатора ООН в Азербайджане, а также председатель совета директоров и главный исполнительный директор Азербайджанской операционной компании COP29, председатель Комиссии по устойчивому будущему Турции и исполнительный директор "Aqualink".

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