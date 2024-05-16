В Физули похоронены останки шехида Первой Карабахской войны (ФОТО)

ФИЗУЛИ /Trend/ - Останки шехида Гулиева Новруза Махмуд оглу, пропавшего без вести в боях за Физули во время Первой Карабахской войны, обнаруженные в массовом захоронении в селе Эдилли Ходжавендского района, были перезахоронены в Физулинском районе.

Как сообщает в четверг Карабахское бюро Trend, останки шехида Новруза Гулиева были доставлены в поселок Фин Физулинского района, где проживает его семья. Там прошла церемония прощания с шехидом, была совершена похоронная молитва и прочитаны молитвы за упокой душ всех шехидов. Затем гроб с останками покойного был доставлен на кладбище села Бала Бахманлы, где останки были преданы земле.

На похоронах присутствовали члены семьи шехида, его родственники, боевые товарищи, представители общественности, правительства, сотрудники правоохранительных органов, жители района, ветераны, члены семей других шехидов, представители СМИ.

Отметим, что Гулиев Новруз Махмуд оглу родился в 1964 году в селе Чимен Физулинского района. Когда началась Первая Карабахская война, он добровольцем ушел на фронт. Он пропал без вести во время боев за свое родное село Чимен. Все это время его семья не могла получить о нем никакой информации.

Останки Новруза Гулиева были обнаружены в 2022 году в массовом захоронении в селе Эдилли Ходжавендского района.

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