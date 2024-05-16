Стартовал второй день международной конференции M360 Eurasia 2024 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Стартовал второй день международной конференции M360 Eurasia 2024 в Баку.

Как сообщает в четверг Trend, на мероприятии собрались ведущие эксперты, регуляторы, руководители операторов мобильной связи и IT-корпораций, а также высокопоставленные политики и другие участники.

В последний день конференции они обсудят следующую волну цифровой трансформации, которая поможет сформировать более экологически устойчивое и инклюзивное цифровое будущее во всем Евразийском регионе.

Конференция проходит при поддержке министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана, генеральным спонсором выступает Azercell.

В первый день мероприятия на сцене выступили директор по нормативно-правовому регулированию GSMA Джон Джусти, директор GSMA по стратегическому взаимодействию в России и СНГ Таир Исмаилов, заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самир Мамедов, региональный директор Международного союза электросвязи (МСЭ) для региона СНГ Наталья Мочу, президент Carrier Business Group Huawei по Ближнему Востоку и Центральной Азии Алекс Ху, менеджер Всемирного банка по Азербайджану Стефани Столлмейстер, генеральный директор Регионального содружества в области связи (РСС) Алексей Бородин, директор по инновациям Агентства инноваций и цифрового развития Азербайджана Игорь Овчаренко и другие лица.

Основными темам первого дня конференции были цифровизация, сети нового поколения и роль генеративного искусственного интеллекта.

Отметим, что данное мероприятие проводится в Баку второй раз.

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