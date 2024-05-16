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Стартовал второй день международной конференции M360 Eurasia 2024 (ФОТО)

Общество Материалы 16 мая 2024 10:12 (UTC +04:00)
Стартовал второй день международной конференции M360 Eurasia 2024 (ФОТО)

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Алена Павленко
Алена Павленко
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БАКУ /Trend/ - Стартовал второй день международной конференции M360 Eurasia 2024 в Баку.

Как сообщает в четверг Trend, на мероприятии собрались ведущие эксперты, регуляторы, руководители операторов мобильной связи и IT-корпораций, а также высокопоставленные политики и другие участники.

В последний день конференции они обсудят следующую волну цифровой трансформации, которая поможет сформировать более экологически устойчивое и инклюзивное цифровое будущее во всем Евразийском регионе.

Конференция проходит при поддержке министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана, генеральным спонсором выступает Azercell.

В первый день мероприятия на сцене выступили директор по нормативно-правовому регулированию GSMA Джон Джусти, директор GSMA по стратегическому взаимодействию в России и СНГ Таир Исмаилов, заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самир Мамедов, региональный директор Международного союза электросвязи (МСЭ) для региона СНГ Наталья Мочу, президент Carrier Business Group Huawei по Ближнему Востоку и Центральной Азии Алекс Ху, менеджер Всемирного банка по Азербайджану Стефани Столлмейстер, генеральный директор Регионального содружества в области связи (РСС) Алексей Бородин, директор по инновациям Агентства инноваций и цифрового развития Азербайджана Игорь Овчаренко и другие лица.

Основными темам первого дня конференции были цифровизация, сети нового поколения и роль генеративного искусственного интеллекта.

Отметим, что данное мероприятие проводится в Баку второй раз.

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Стартовал второй день международной конференции M360 Eurasia 2024 (ФОТО)
Стартовал второй день международной конференции M360 Eurasia 2024 (ФОТО)
Стартовал второй день международной конференции M360 Eurasia 2024 (ФОТО)
Стартовал второй день международной конференции M360 Eurasia 2024 (ФОТО)
Стартовал второй день международной конференции M360 Eurasia 2024 (ФОТО)
Стартовал второй день международной конференции M360 Eurasia 2024 (ФОТО)
Стартовал второй день международной конференции M360 Eurasia 2024 (ФОТО)
Стартовал второй день международной конференции M360 Eurasia 2024 (ФОТО)
Стартовал второй день международной конференции M360 Eurasia 2024 (ФОТО)
Стартовал второй день международной конференции M360 Eurasia 2024 (ФОТО)
Стартовал второй день международной конференции M360 Eurasia 2024 (ФОТО)
Стартовал второй день международной конференции M360 Eurasia 2024 (ФОТО)
Стартовал второй день международной конференции M360 Eurasia 2024 (ФОТО)
Стартовал второй день международной конференции M360 Eurasia 2024 (ФОТО)
Стартовал второй день международной конференции M360 Eurasia 2024 (ФОТО)
Стартовал второй день международной конференции M360 Eurasia 2024 (ФОТО)
Стартовал второй день международной конференции M360 Eurasia 2024 (ФОТО)
Стартовал второй день международной конференции M360 Eurasia 2024 (ФОТО)
Стартовал второй день международной конференции M360 Eurasia 2024 (ФОТО)
Стартовал второй день международной конференции M360 Eurasia 2024 (ФОТО)
Стартовал второй день международной конференции M360 Eurasia 2024 (ФОТО)
Стартовал второй день международной конференции M360 Eurasia 2024 (ФОТО)
Стартовал второй день международной конференции M360 Eurasia 2024 (ФОТО)
Стартовал второй день международной конференции M360 Eurasia 2024 (ФОТО)
Стартовал второй день международной конференции M360 Eurasia 2024 (ФОТО)
Стартовал второй день международной конференции M360 Eurasia 2024 (ФОТО)
Стартовал второй день международной конференции M360 Eurasia 2024 (ФОТО)
Стартовал второй день международной конференции M360 Eurasia 2024 (ФОТО)
Стартовал второй день международной конференции M360 Eurasia 2024 (ФОТО)
Стартовал второй день международной конференции M360 Eurasia 2024 (ФОТО)
Стартовал второй день международной конференции M360 Eurasia 2024 (ФОТО)
Стартовал второй день международной конференции M360 Eurasia 2024 (ФОТО)
Стартовал второй день международной конференции M360 Eurasia 2024 (ФОТО)
Стартовал второй день международной конференции M360 Eurasia 2024 (ФОТО)
Стартовал второй день международной конференции M360 Eurasia 2024 (ФОТО)
Стартовал второй день международной конференции M360 Eurasia 2024 (ФОТО)
Стартовал второй день международной конференции M360 Eurasia 2024 (ФОТО)
Стартовал второй день международной конференции M360 Eurasia 2024 (ФОТО)
Стартовал второй день международной конференции M360 Eurasia 2024 (ФОТО)
Стартовал второй день международной конференции M360 Eurasia 2024 (ФОТО)
Стартовал второй день международной конференции M360 Eurasia 2024 (ФОТО)
Стартовал второй день международной конференции M360 Eurasia 2024 (ФОТО)
Стартовал второй день международной конференции M360 Eurasia 2024 (ФОТО)
Стартовал второй день международной конференции M360 Eurasia 2024 (ФОТО)
Стартовал второй день международной конференции M360 Eurasia 2024 (ФОТО)
Стартовал второй день международной конференции M360 Eurasia 2024 (ФОТО)
Стартовал второй день международной конференции M360 Eurasia 2024 (ФОТО)
Стартовал второй день международной конференции M360 Eurasia 2024 (ФОТО)
Стартовал второй день международной конференции M360 Eurasia 2024 (ФОТО)
Стартовал второй день международной конференции M360 Eurasia 2024 (ФОТО)
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